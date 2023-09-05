Узнать больше

Главный врач «Локомотива» опроверг слова Карпина о состоянии Пиняева

Короткая ссылка
Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу травмы полузащитника Сергея Пиняева.
Главный врач «Локомотива» опроверг слова Карпина о состоянии Пиняева
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — заявил врач.

Карпин во время общения с журналистами заявил, что он не будет рисковать здоровьем игроков ради результата, как это делает «Локомотив» в случае с Пиняевым.

Ранее Карпин высказался о востребованности российских игроков в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить