Главный врач «Локомотива» опроверг слова Карпина о состоянии Пиняева

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу травмы полузащитника Сергея Пиняева.

«С момента появления Сергея в «Локомотиве» он регулярно проходил все необходимые углублённые медицинские обследования. Когда весной у него было повреждение задней поверхности бедра, мы дождались полного восстановления и только потом он вернулся на поле. С регулярностью в две недели я лично отправляю все отчёты по состоянию здоровья игроков сборной коллегам из национальной команды. Уже в новом сезоне Сергей тренировался наравне со всеми, буквально в паре случаев нагрузка была скорректирована индивидуально под него. Подчеркну, что тренировки или участие в матчах, что называется, через боль, в «Локомотиве» исключены. Все последние фитнесс-показатели Пиняева говорят о том, что Сергей находится в отличной физической форме», — заявил врач.

Карпин во время общения с журналистами заявил, что он не будет рисковать здоровьем игроков ради результата, как это делает «Локомотив» в случае с Пиняевым.

Ранее Карпин высказался о востребованности российских игроков в Европе.