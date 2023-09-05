Карпин: сейчас российские футболисты не востребованы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о востребованности российских игроков в Европе.

«Уровень РПЛ и успехи отдельных футболистов в Европе — это разные вещи. У нас в Европе четыре игрока. Когда будет 20, тогда можно будет сказать, что наши востребованы. Сейчас не востребованы», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что в топ-5 европейских чемпионатах играют Александр Головин, Далер Кузяев, Арсен Захарян и Алексей Миранчук.

На сентябрьский сбор вызов в национальную команду получил только Головин.

Ранее Карпин заявил, что он продолжает рассчитывать на Кузяева.