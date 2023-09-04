Новый царь: Кузяев забил два мяча в четырёх матчах после перехода в «Гавр»

Далеру Кузяеву удалось быстро адаптироваться во Франции и стать лидером «Гавра». Во всех четырёх матчах Лиги 1 он неизменно выходил в стартовом составе и покидал поле только в самом конце. При этом хавбек записал на свой счёт два гола. Сначала он отметился красивым дальним ударом во встрече с «Брестом», а затем поразил пустые ворота «Лорьяна» и помог тёмно-синим разгромить соперника. По признанию россиянина, чтобы почувствовать себя максимально комфортно в стране, он активно учит язык. А отец футболиста Адам заявил, что в клубе новичка встретили прекрасно и во всём ему помогают.

Решение Далера Кузяева подписать соглашение с «Гавром» изначально казалось довольно спорным. Было очевидно: в новой команде его ждёт борьба за выживание в чемпионате Франции. Она только поднялась в Лигу 1 и в настоящий момент обладает одним из самых дешёвых составов (€49,2 млн). Ниже по данному показателю только «Метц». При этом россиянин, оцениваемый Transfermarkt в €10 млн, с отрывом является самым дорогим футболистом коллектива. Складывалось впечатление, что делается шаг назад по сравнению с «Зенитом».

Спустя менее двух месяцев после перехода смело можно сказать, что опасения не подтвердились. Хавбек не только регулярно попадает в основу, но и по количеству проведённых на поле минут (349) располагается на пятом месте среди партнёров. Главный тренер Лука Элснер меняет его исключительно в концовках. А приятным и отчасти неожиданным бонусом оказались два мяча в четырёх встречах.

Да и тёмно-синие не выглядят мальчиками для битья. Они набрали пять очков и располагаются в середине таблицы, опережая таких грозных соперников, как «Лион» и действующий обладатель серебряных медалей национального первенства «Ланс».

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При этом первые встречи получились для Кузяева непростыми. В стартовой игре с «Монпелье» (2:2) он невольно оказался причастен к обоим чужим голам. Сначала не удержал на подаче корнера Акору Адамса. Впрочем, большой вопрос к одноклубникам, почему невысокий полузащитник опекал мощного форварда. Спустя всего минуту оппонент перехватил передачу россиянина на своей половине и бросил всё того же нигерийца в прорыв. Но и здесь претензии следует предъявлять скорее адресату паса, который имел фору, но допустил потерю. В противостоянии с «Брестом» (1:2) новичок до конца пытался остановить проход Брэдли Локо по левому краю, но не сумел помешать ему выполнить результативный прострел на Ромена дель Кастильо.

Зато сразу после перерыва Далер отметился шедевральным дебютным мячом. Получив пас от Кристофера Опери, он с ходу из пределов штрафной с левой ноги отправил мяч в дальний угол без шансов для вратаря. К сожалению, очков «Гавру» это не добавило, поскольку вскоре Лилиан Брассье принёс победу соперникам.

А в домашнем поединке четвёртого тура с «Лорьяном» новичок отличился снова. Причём именно его выстрел положил начало разгрому гостей. На этот раз уроженец Набережных Челнов здорово забежал в свободную зону в контратаке. Они вместе с Лоиком Него остались вдвоём против одного защитника, и россиянин поступил грамотно, не пожадничав, а выполнив скидку венгру. В свою очередь, партнёр тоже не стал бить сам и вернул россиянину, который поразил пустой створ. Тут же он едва не оформил дубль, но немного не успел замкнуть прострел на дальней штанге. В дальнейшем Набиль Алиуи и Нолан Мбемба довели счёт до крупного и позволили команде одержать дебютную победу в нынешнем розыгрыше Лиги 1.

Не меньше результативности Далера радует его роль в коллективе. В клубе не скрывали, что видят в нём лидера. Это объяснимо, ведь он не только является одним из самых возрастных спортсменов тёмно-синих, но и обладает огромным международным опытом, которым не в состоянии похвастать большинство партнёров.

«Руководство и персонал хотели привлечь более опытного человека, и это, по-видимому, стало ещё одной причиной подписать меня. Но во время нашей беседы речь в основном шла о том, на какой позиции я буду играть и чего от меня ожидают в плане футбола... То, что у меня больше опыта, чем у некоторых одноклубников, само по себе ничего не гарантирует — так не бывает ни в одном клубе. Необходимо проявлять себя — во время матчей и на тренировках», — заявил он в интервью официальному сайту лиги.

Элснер же, рассуждая о задачах новичка, говорил о необходимости закрывать много пространства в атаке и хорошо действовать в контрпрессинге. Работоспособный россиянин полностью справился с возложенными на него обязанностями.

При этом Кузяев, в отличие от «Зенита», действует не в опорной зоне, а ближе к линии атаки, что и позволило ему дважды огорчить оппонентов. В первых двух матчах он оказывался фактически на позиции «десятки», а чуть ниже располагались ещё два хавбека, чтобы оставить минимум пространства в середине. В противостоянии третьего тура с «Ренном», в котором «Гавр» ушёл от поражения, уступая со счётом 0:2, уроженец Набережных Челнов вместе с Яссином Кехтой сыграл инсайда, а единственным опорником стал Абдулайе Туре. Наконец, в удачной игре с «Лорьяном» Далер сформировал тройку с Алиуи и Него, а на острие расположился Энди Логбо.

Важно, что, несмотря на изменение своей роли, он всё равно выполняет огромный объём работы и фактически появляется на всех участках поля. В этом отношении показательна тепловая карта встречи с «Брестом», где он больше времени провёл на своей половине, помогая партнёрам в обороне. Учитывая, что «Гавр» почти всегда владеет мячом меньше, это не должно удивлять.

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Изначально возникали сомнения, проявит ли себя россиянин в крайне атлетичном чемпионате, где почти все футболисты обладают достаточной мощью, чтобы вступать в единоборства. Он же никогда не славился антропометрическими данными. Но это не мешает ему смело вступать в борьбу, в том числе «на втором этаже». В активе хавбека в среднем по одному выигранному верховому единоборству.

«Россиянам очень хорошо знакома Лига 1, и они знают, что играть тут тяжело в физическом плане. По сути, мне лично довелось убедиться в этом на первом же занятии. Здесь много сильных игроков, и даже те, кто моложе, физически подготовлены», — признавался Кузяев.

Что же касается созидания, Далер ведёт за собой коллектив. Он выполняет в среднем 40,5 паса за встречу (седьмое место в команде), 78,4 % из которых оказываются точными. Также Далер располагается на третьей строчке по передачам под удар партнёрам (1,5), а по числу выстрелов вовсе лидирует наряду с Алиуи (2). На позиции «десятки» россиянин дирижирует атаками, а при потере сразу вступает в прессинг и пытается помешать визави начать контрвыпад.

Но нынешнего успеха футболиста во Франции не было бы, если бы он сам не горел желанием попробовать себя в одном из ведущих первенств Старого Света. Не секрет, что ради этого он, по информации СМИ, согласился получать существенно меньшие деньги, чем в состоятельном «Зените», — €350 тыс. в год.

Теперь Далер делает всё от себя зависящее, чтобы как можно быстрее привыкнуть к новой стране. Например, он активно учит французский, хотя по натуре является скромным и не слишком общительным человеком.

«Я немного разговаривал по-испански, но французский — нечто совершенно иное. Чтобы выучить его, использую приложение, а в основном занимаюсь с преподавателем три или четыре раза в неделю. Я действительно хочу выучить язык как можно скорее, поскольку на нём разговаривает большинство людей в команде. Если я хочу адаптироваться, именно так и нужно действовать. Сейчас общаюсь на английском, в частности с тренером, или же теми немногими словами, которые знаю на французском, однако их недостаточно для полноценной беседы», — рассказал спортсмен.

А его отец Адам подчеркнул, что в клубе, в свою очередь, тоже прилагают максимум усилий, чтобы сын вышел на свой пик.

«Отличный результат для команды и Далера. Он всё делает правильно, а партнёры ему помогают. Самое главное, идёт развитие. Но говорить про полную адаптацию к чемпионату и стране ещё рано. Много работы предстоит во всех аспектах. Там встретили его прекрасно. Без политики, во всём помогают. С этим проблем нет», — приводит слова Кузяева-старшего Sport24.