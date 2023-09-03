Гол Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» в матче Лиги 1
- РИА Новости
Игра на стадионе «Стад Осеан» завершалась со счётом 3:0 в пользу команды из Нормандии.
Мячи забили Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70-я), Нолан Мбемба (96-я). 30-летний российский полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.
«Гавр» с пятью очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Лорьян» (пять) располагается на десятой позиции.
Ранее Кузяев признался, что во Франции скучает по маминым блюдам.