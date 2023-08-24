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Карпин объяснил отсутствие Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему хавбек «Гавра» Далер Кузяев и полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отсутствуют в заявке на сентябрьский сбор.
Карпин объяснил отсутствие Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор
  • РИА Новости

«Начну с Далера — он не вызван по объективным причинам, так как в последней игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч.

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