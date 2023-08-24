В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян будет заявлен на ближайший матч

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян будет заявлен на ближайший матч с «Лас-Пальмасом».

«Да, тренер сможет рассчитывать на Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» РИА Новости.

23 августа стало известно, что испанский клуб не может заявить Захаряна на матч Примеры из-за проблем с получением международного разрешения.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее сообщалось, что профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад» на сайте Ла Лиги.