Профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад» на сайте Ла Лиги

На странице «Реал Сосьедад» на официальном сайте Ла Лиги появился профиль российского полузащитника Арсена Захаряна.

В профиль россиянина ещё не добавили фотографии, страну, рост и вес.

23 августа стало известно о том, что испанский клуб не может заявить Захаряна на матч Примеры из-за проблем с получением международного разрешения.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее в пресс-службе «Динамо» сообщили о том, что клуб отправил все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад».