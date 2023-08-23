В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад»

В пресс-службе «Динамо» сообщили о том, что клуб отправил все документы для заявки полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Наш клуб выполнил все необходимые действия: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат. Игрок отзаявлен», — цитирует представителя команды «Чемпионат».

23 августа стало известно о том, что испанский клуб не может заявить Захаряна на матч Примеры из-за проблем с получением международного разрешения.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы дебют Захаряна состоялся 25 августа.