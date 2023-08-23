«Реал Сосьедад» работает над тем, чтобы дебют Захаряна состоялся 25 августа

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может дебютировать за команду в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Лас-Пальмасом».

«Наш клуб усердно работает, чтобы он смог сыграть в эту пятницу», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Игра между командами пройдёт 25 августа.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» пока не может заявить Захаряна на сезон-2023/24.