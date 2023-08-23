«Реал Сосьедад» пока не может заявить Захаряна на сезон-2023/24

«Реал Сосьедад» всё ещё не зарегистрировал российского полузащитника Арсена Захаряна для участия в испанской Примере.

По информации Mundo Deportivo, формальности будут решены 24 августа. По этой причине участие игрока в матче с «Лас-Пальмасом» ставится под сомнение. Проблемой является получение международного разрешения, потому что Россия не входит в Европейский союз.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна из «Динамо». Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописаны отступные в размере €70 млн.

Ранее президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай рассказал, почему клуб решил приобрести именно Захаряна для укрепления центральной линии поля.