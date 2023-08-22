Президент «Реал Сосьедад» Аперрибай: мы следили за Захаряном с 2019 года

Президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай рассказал, почему клуб решил приобрести именно полузащитника Арсена Захаряна для укрепления центральной линии поля.

«Мы следим за Арсеном с 2019 года, и у нас 33 отчёта по нему. Когда мы поняли, что Давид Сильва больше не будет играть, стало окончательно понятно, что это тот игрок, который нам нужен», — заявил Аперрибай на пресс-конференции после подписания Захаряна.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее российский защитник системы «Вильярреала» Антон Ефремов дал главный совет Захаряну.