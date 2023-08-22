Российский футболист «Вильярреала» дал главный совет Захаряну

Российский защитник системы «Вильярреала» Антон Ефремов прокомментировал переход своего соотечественника Арсена Захаряна.

«Какой главный совет я бы дал Захаряну? Прислушиваться к установкам тренера. Наверное, это самое главное. Думаю, ему будут доверять, так как он большой футболист», — сказал Ефремов в интервью Okko.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее Захарян рассказал, как его приняли в «Реал Сосьедад».