Захарян рассказал, как его приняли в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, как его встретили в испанском клубе.

«Я даже не ожидал, что меня так примут — все супердоброжелательны. С моего первого захода на базу персонал, футболисты меня поприветствовали и помогли со всякими разными вопросами», — сказал Захарян на пресс-конференции.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее сообщалось, что Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа.