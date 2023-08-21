Захарян рассказал, как его приняли в «Реал Сосьедад»
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«Я даже не ожидал, что меня так примут — все супердоброжелательны. С моего первого захода на базу персонал, футболисты меня поприветствовали и помогли со всякими разными вопросами», — сказал Захарян на пресс-конференции.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.
Ранее сообщалось, что Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа.