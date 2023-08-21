Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа

В «Реал Сосьедад» сообщили, когда российский полузащитник Арсен Захарян может дебютировать за испанский клуб.

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее в «Реал Сосьедад» отказались раскрывать информацию об отступных за Захаряна.