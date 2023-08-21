Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» 25 августа
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«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.
Ранее в «Реал Сосьедад» отказались раскрывать информацию об отступных за Захаряна.