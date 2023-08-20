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Булыкин — о голе Кузяева за «Гавр»: этот мяч придаст Далеру уверенности

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал дебютный гол полузащитника «Гавра» Далера Кузяева в матче второго тура с «Брестом».
Булыкин — о голе Кузяева за «Гавр»: этот мяч придаст Далеру уверенности
  • РИА Новости

«Отличный гол! Далер здорово попал по мячу. Конечно, команде это результативное действие не помогло уйти от поражения. Этот гол придаст Кузяеву уверенности. Ему нужно доказывать свою состоятельность и набирать кондиции, чтобы перейти в более сильный клуб», — цитирует Булыкина «Спорт день за днём».

Матч прошёл в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершился со счётом 2:1.

Российский полузащитник Далер Кузяев провёл на поле весь матч и отметился дебютным голом.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее «Гавр» с Кузяевым сыграл вничью с «Монпелье» в первом туре Лиги 1.

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