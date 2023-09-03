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Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче чемпионата Франции по футболу с «Лорьяном»

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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отличился в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу с «Лорьяном».
Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче чемпионата Франции по футболу с «Лорьяном»
  • РИА Новости

30-летний российский хавбек забил мяч на 56-й минуте. Этот гол стал для него вторым после перехода во французский клуб. 

Счёт в матче, который проходит на стадионе «Стад Осеан», стал 1:0 в пользу команды Луки Элснера.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее Кузяев признался, что во Франции скучает по маминым блюдам.

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