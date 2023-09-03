Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче чемпионата Франции по футболу с «Лорьяном»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отличился в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу с «Лорьяном».

30-летний российский хавбек забил мяч на 56-й минуте. Этот гол стал для него вторым после перехода во французский клуб.

Счёт в матче, который проходит на стадионе «Стад Осеан», стал 1:0 в пользу команды Луки Элснера.

Напомним, что Кузяев подписал контракт с французским клубом на правах аренды в летнее трансферное окно. До этого он выступал в «Зените».

Ранее Кузяев признался, что во Франции скучает по маминым блюдам.