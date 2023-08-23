Агент Головина: россиянам обязательно нужно стремиться из РПЛ в Европу

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что российским футболистам нужно стремиться в европейские чемпионаты.

«Нужно ли россиянам стремиться выбраться из РПЛ в Европу после примеров Кузяева и Захаряна? Обязательно нужно. Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 — это ведущие европейские чемпионаты», — приводит слова Клюева Metaratings.

Головин в прошедшем сезоне в 45 матчах за «Монако» забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. 27-летний россиянин продлил контракт с французской командой до 2026 года. Transfermarkt оценивает Головина в €28 млн.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным разгромил «Страсбург» в матче второго тура Лиги 1.