«Монако» с Головиным разгромил «Страсбург» в матче 2-го тура Лиги 1

«Монако» на своём поле разгромил «Страсбург» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Адольфа Хюттера.

Мячи забили Такуми Минамино (20-я, 36-я минуты), Виссам Бен-Йеддер (58-я).

Полузащитник команды с берега Лигурийского моря Александр Головин провёл на поле 79 минут и не отметился результативными действиями. Россиянин получил жёлтую карточку (35-я минута).

«Монако» в третьем туре 25 августа в гостях сыграет с «Нантом». «Страсбург» 27 августа дома примет «Тулузу».

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Арсен Захарян талантливее Алексея Миранчука и Александра Головина.





