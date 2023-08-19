Орлов: Захарян талантливее Миранчука и даже Головина
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«Ему надо работать в режиме современного футбола — все 90 минут держать высокий темп. Ему повезло, кто-то в него поверил. Он талантливее Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных», — цитирует Орлова Sport24.
Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».