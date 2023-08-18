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Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад»

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Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян в самом скором времени должен будет подписать контракт с «Реал Сосьедад».
Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

20-летний хавбек московского «Динамо» 18 августа прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Захарян пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт. 19 августа он уже сможет принять участие в первой тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан.

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