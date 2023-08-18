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В «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан

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Пресс-служба испанского «Реал Сосьедад» прокомментировала ситуацию с трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в клуб.
В «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян прилетит в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад» 18 августа.

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