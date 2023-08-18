В «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Сегодня Арсен может отправиться в Сан‑Себастьян, но контракт сегодня не будет подписан», — сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что Захарян прилетит в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад» 18 августа.