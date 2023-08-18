Романо: Захарян прилетит в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад» 18 августа

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян вылетит в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад» 18 августа.

Игрок после долгих переговоров пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации СМИ, Захарян 16 августа должен был вылететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб. Но игрок в настоящий момент находится в расположении «Динамо» и готовится к следующим играм.

Ранее сообщалось, что агент Захаряна получит €2 млн за его переход в «Реал Сосьедад».