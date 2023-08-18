Узнать больше

Романо: Захарян прилетит в Испанию на медосмотр в «Реал Сосьедад» 18 августа

Короткая ссылка
Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян вылетит в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад» 18 августа.

Игрок после долгих переговоров пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации СМИ, Захарян 16 августа должен был вылететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб. Но игрок в настоящий момент находится в расположении «Динамо» и готовится к следующим играм.

Ранее сообщалось, что агент Захаряна получит €2 млн за его переход в «Реал Сосьедад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить