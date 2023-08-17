Карпов: агент Захаряна получит €2 млн за его переход в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад» за €12 млн.

Как сообщает журналист Иван Карпов, «Динамо» договорилось с агентом Арсена о комиссии в размере €2 млн.

13 августа Павел Пивоваров сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» о переходе игрока.

По информации СМИ, Захарян 16 августа должен был вылететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб. Но игрок в настоящий момент находится в расположении «Динамо» и готовится к следующим играм.

Ранее в «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад».