В «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад»
- РИА Новости
«Условия трансфера между «Динамо» и «Реал Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — цитирует представителя клуба «Чемпионат».
По информации СМИ, игрок 16 августа должен был вылететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб. Но Захарян в настоящий момент находится в расположении «Динамо» и готовится к следующим играм.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.
Ранее сообщалось, что в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад» возникли проблемы.