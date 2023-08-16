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В «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад»

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Пресс-служба «Динамо» прокомментировала переход полузащитника команды Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».
В «Динамо» прокомментировали информацию о проблемах с переходом Захаряна в «Реал Сосьедад»
  • РИА Новости

«Условия трансфера между «Динамо» и «Реал Сосьедад» полностью согласованы. Комментировать детали не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», — цитирует представителя клуба «Чемпионат».

По информации СМИ, игрок 16 августа должен был вылететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в испанский клуб. Но Захарян в настоящий момент находится в расположении «Динамо» и готовится к следующим играм.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

Ранее сообщалось, что в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад» возникли проблемы.

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