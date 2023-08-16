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«Чемпионат»: в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад» возникли проблемы

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Стало известно о проблемах в переговорах между полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном и «Реал Сосьедад».
«Чемпионат»: в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад» возникли проблемы
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», Захарян находится в Москве, возможно, что футболист будет тренироваться с «Динамо».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад».

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