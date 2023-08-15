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СЭ: Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад».
СЭ: Захарян согласовал личный контракт с «Реал Сосьедад»
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», игрок прилетит в Испанию вечером 16 августа. Затем его ожидает медосмотр, после которого он станет футболистом «Реал Сосьедад». Отмечается, что стороны уже согласовали контракт Захаряна.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что в Испании никто вальяжности Захаряну не простит.

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