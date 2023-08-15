Газзаев: в Испании никто вальяжности Захаряну не простит

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Захарян — потеря для «Динамо». В 20 лет попасть в один из сильнейших чемпионатов — уже хорошо. Но этот шанс можно быстро разбазарить. Парню нужно понять, что никто ему вальяжности там не простит», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что для россиянина ориентиром должен служить пример Хвичи Кварацхелии, который выступает за «Наполи».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян сегодня должен прилететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».