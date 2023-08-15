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Marca: Захарян сегодня должен прилететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад»

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад».
Marca: Захарян сегодня должен прилететь в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации Marca, игрок 15 августа прибудет в Сан-Себастьян, чтобы подписать контракт с клубом. Отмечается, что дебют россиянина может состояться в субботу.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» — провал для «Динамо».

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