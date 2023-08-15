Гурцкая: трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» — провал для «Динамо»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Для «Динамо» этот трансфер — провал. €9 млн за якобы лучшего русского футболиста — очень мало. «Реал Сосьедад» заплатит 12 млн, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он также задался вопросом, как у одного из лучших молодых российских игроков остаётся один год контракта.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» предложил Захаряну контракт на срок более пяти лет.