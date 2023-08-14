СЭ: «Реал Сосьедад» предложил Захаряну контракт на срок более пяти лет

Испанский «Реал Сосьедад» предложил полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну контракт на срок более пяти лет.

Захарян и его представители не согласны с длительностью трудового договора, считая её слишком большой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой дал совет Захаряну профессионально относиться к футболу в клубе «Реал Сосьедад».