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Мостовой посоветовал Захаряну профессионально относиться к футболу в Испании

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Бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой дал совет полузащитнику Арсену Захаряну профессионально относиться к футболу в клубе «Реал Сосьедад».
Мостовой посоветовал Захаряну профессионально относиться к футболу в Испании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я рад за него, он попадает в хорошую страну с очень сильным футболом, в хорошую команду, которая играет в Лиге чемпионов, прекрасный город, футбольная атмосфера. Главное — общаться, профессионально относиться, там он поймёт разницу в футболе», — цитирует Мостового РИА Новости

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо пожелал Захаряну удачи в испанском «Реал Сосьедад».

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