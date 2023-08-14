Мостовой посоветовал Захаряну профессионально относиться к футболу в Испании

Бывший хавбек «Сельты» Александр Мостовой дал совет полузащитнику Арсену Захаряну профессионально относиться к футболу в клубе «Реал Сосьедад».

«Я рад за него, он попадает в хорошую страну с очень сильным футболом, в хорошую команду, которая играет в Лиге чемпионов, прекрасный город, футбольная атмосфера. Главное — общаться, профессионально относиться, там он поймёт разницу в футболе», — цитирует Мостового РИА Новости.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо пожелал Захаряну удачи в испанском «Реал Сосьедад».