Бывший тренер «Спартака» Рианчо пожелал Захаряну удачи в «Реал Сосьедад»
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«Реал Сосьедад» — отличная команда с большими амбициями и великолепными возможностями. Теперь осталось дождаться, когда он адаптируется к стране и чемпионату. Желаю ему удачи в этом», — цитирует Рианчо РИА Новости.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал совет Захаряну, как забивать голы в ворота «Барселоны» и «Реала».