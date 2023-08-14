Бывший тренер «Спартака» Рианчо пожелал Захаряну удачи в «Реал Сосьедад»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо пожелал полузащитнику Арсену Захаряну удачи в испанском «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» — отличная команда с большими амбициями и великолепными возможностями. Теперь осталось дождаться, когда он адаптируется к стране и чемпионату. Желаю ему удачи в этом», — цитирует Рианчо РИА Новости.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал совет Захаряну, как забивать голы в ворота «Барселоны» и «Реала».