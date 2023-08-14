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Смолов дал совет Захаряну, как забивать в матчах с «Барселоной» и «Реалом»

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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов дал совет своему одноклубнику Арсену Захаряну, переходящему в «Реал Сосьедад», как забивать голы в ворота «Барселоны» и «Реала».
Смолов дал совет Захаряну, как забивать в матчах с «Барселоной» и «Реалом»
  • РИА Новости

«Нужно начать играть. Я в его качествах не сомневаюсь. Если он выиграет конкуренцию, добудет место в составе, то будет забивать и этим командам в том числе», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Антон Шунин посоветовал Захаряну вернуться в «Динамо», если в Испании будет скучно.

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