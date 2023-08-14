Шунин посоветовал Захаряну вернуться в «Динамо», если в Испании будет скучно

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин пожелал полузащитнику Арсену Захаряну добиться больших успехов в чемпионате Испании по футболу после перехода в «Реал Сосьедад».

«Я посоветовал ему возвращаться обратно в «Динамо», если что-то не получится или ему станет скучно. Мы будем ждать его и скучать по нему. Он классный футболист. Желаю ему получить удовольствие от игры там, в хорошей команде Ла Лиги», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

По его словам, накануне на теоретическом занятии Захаряна «все подкладывали по поводу ухода». А главный тренер Марцел Личкам поздравил хавбека при всей команде.

«Очень много разговоров ходило вокруг его переезда. Было немного жаль его: интереса много от разных команд, но каждый раз что то не получалось. Я рад за него». — добавил Шунин.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров 13 августа сообщил, что клуб договорился с «Реалом Сосьедад» по переходу Захаряна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход 20-летний россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

Захарян в сезоне-2023/24 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».