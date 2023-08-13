Бальбуэна — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: каждый попрощался с ним, мы знали это вчера

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Конечно, каждый попрощался с Арсеном, потому что мы знали это вчера. Пожелали Захаряну всего наилучшего. Это ещё молодой игрок, ему есть куда расти. Надеюсь, у него получится в его новом приключении», — цитирует Бальбуэну «Спорт-Экспресс».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению.