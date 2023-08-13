В «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению
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«Сделка почти закрыта, но пока ничего официального», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».
Ранее Личка рассказал, почему полузащитник Арсен Захарян отсутствует в заявке на матч с «Балтикой».