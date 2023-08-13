Узнать больше

В «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению

Короткая ссылка
В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали детали трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
В «Реал Сосьедад» сообщили, что сделка по трансферу Захаряна близка к завершению
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сделка почти закрыта, но пока ничего официального», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные. Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы.

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо».

Ранее Личка рассказал, почему полузащитник Арсен Захарян отсутствует в заявке на матч с «Балтикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить