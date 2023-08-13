Личка: Захаряна можно считать игроком «Реал Сосьедад»
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«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — цитирует Личку «Матч ТВ».
Встреча пройдёт 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные.
Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реал Сосьедад».
В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее «Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в 1-м туре Примеры.