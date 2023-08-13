Личка: Захаряна можно считать игроком «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, почему полузащитник Арсен Захарян отсутствует в заявке на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой».

«Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча пройдёт 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход россиянина в испанский клуб будет завершён в эти выходные.

Сумма трансфера составит €13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне игрок забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее «Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в 1-м туре Примеры.