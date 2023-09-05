Караваев и Тюкавин покинули расположение сборной России по футболу

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение национальной команды.

«Из-за перегрузочного состояния, тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Караваева в расположение клуба для полноценного восстановления. Повреждение Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках РПЛ, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», — сказал Хайтин.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Матвей Сафонов назвал адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре.