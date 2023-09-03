Сафонов назвал адекватным решением разделить сборную России на две команды в сентябре
- РИА Новости
«Каждая из команд не будет отличаться от обычной сборной. Отношение к разделению? Адекватно, потому что олимпийская сборная — это сборная до какого-то возраста. Россия выставляет команду того же возраста», — цитирует Сафонова ТАСС.
30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.
3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.
Ранее Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.