Сафонов назвал адекватным решением разделить сборную России на две команды в сентябре

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов оценил решение разделить национальную команду на две во время сентябрьского сбора.

«Каждая из команд не будет отличаться от обычной сборной. Отношение к разделению? Адекватно, потому что олимпийская сборная — это сборная до какого-то возраста. Россия выставляет команду того же возраста», — цитирует Сафонова ТАСС.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.