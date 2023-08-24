Возрастные вратари, защитники «Спартака» и шесть дебютантов: опубликован состав команды России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в сентябре. В расширенный список вошли 36 футболистов, причём шесть из них ранее не защищали цвета национальной команды. В нём оказались голкиперы-ветераны Михаил Кержаков и Антон Шунин, четыре защитника «Спартака», пропустившего десять мячей в пяти стартовых турах сезона РПЛ, но не нашлось места Фёдору Смолову.

В первый месяц осени сборная России по футболу проведёт учебно-тренировочный сбор, апогеем которого обещает стать товарищеский матч с Катаром. И хотя его дата и место проведения пока не утверждены, по информации СМИ, он должен пройти 12 сентября на стадионе «Аль-Джануб», где были сыграны семь встреч ЧМ-2022. Для подготовки к поединку главный тренер Валерий Карпин вызвал 36 футболистов, но состав может претерпеть изменения в меньшую сторону. Так, в прошлый раз расширенный список за 11 дней сократился с 41 до 29 спортсменов.

И хотя на этот раз наставник изначально отправил приглашения меньшему числу исполнителей, нахождение ряда из них в этом перечне кажется неоднозначным. Особенно в свете отсутствия перспектив возвращения на международную арену в ближайшее время.

Зачем в состав включили Кержакова и Шунина?

Удивить многих может появление в списке основных голкиперов «Зенита» и «Динамо». Безусловно, сейчас Михаил Кержаков и Антон Шунин выступают на высоком уровне. В РПЛ оба входят в топ-8 как по проценту отражённых ударов, так и по «сухарям», а по общему количеству спасений вратарь москвичей располагается на второй позиции, уступая лишь Илье Лантратову. Но с учётом нынешних реалий крайне сложно объяснить приглашение спортсменов, которые в январе оба отпраздновали 36-летие.

Безусловно, цели сборной России формирует тренерский штаб. Но логично предположить, что сейчас перед командой стоит не столько задача взять верх над конкретным оппонентом, сколько заняться формированием нового костяка, который будет олицетворять её на международной арене, когда завершится отстранение. А также в полевых условиях просмотреть ближайших резервистов, ранее не получавших шанса проявить себя.

Поэтому приглашение Кержакова и Шунина выглядит очень странно именно со стратегической точки зрения. Да, оба способны побороться за место в старте с тем же Лантратовым, Матвеем Сафоновым и Ильёй Помазуном и даже выиграть конкуренцию. Но какая польза от этого — большой вопрос. Ведь не через год, так через пару оба могут задуматься о завершении карьеры.

Возможно, логичнее было бы остановить выбор на занимающем шестую строчку по проценту сейвов Виталии Гудиеве или молодых Николае Сысуеве и Богдане Овсянникове. Пусть они пока явно недотягивают до статуса первого номера страны. И это не говоря о переживающих проблемы со здоровьем Александре Максименко и Александре Селихове.

Зачем Карпину сразу четыре защитника «Спартака»?

После пяти туров красно-белые занимают шестое место в таблице чемпионата России и находятся в четырёх очках от лидирующих «Краснодара» и «Урала». Но успехи подопечных Гильермо Абаскаля обусловлены скорее мощной и разноплановой атакой, чем крепкой обороной. За это время москвичи позволили соперникам отличиться десять раз и находятся на четвёртой строчке в списке самых пропускающих коллективов лиги. Хуже только «Рубин», «Ростов» (оба — по 11) и «Оренбург» (12). Но если эти клубы не делегировали в сборную ни одного защитника, то «Спартак» — сразу четырёх.

Однако в этом случае выбор Карпина выглядит оправданным. И дело не только в общем уровне Георгия Джикии, Руслана Литвинова, Даниила Хлусевича и Даниила Денисова. Просто с качественными защитниками в России наблюдается серьёзный дефицит и найти им достойных конкурентов очень непросто. Особенно если речь идёт о центральной зоне.

В топ-командах эту позицию закрывают преимущественно легионеры, а некоторые из сильных россиян находятся в лазарете. Игорь Дивеев и Станислав Магкеев выбыли до конца 2023 года, травмирован и Максим Осипенко. Поэтому здесь у главного тренера практически не было возможности для манёвра. Да, есть Иван Кузьмичёв и Егор Погостнов из «Локомотива», но вряд ли они превосходят по уровню вышеперечисленных спартаковцев.

Заслужили ли вызов дебютанты?

Шесть футболистов впервые получат возможность примерить форму главной команды страны. Речь идёт о защитниках Сергее Волкове и Викторе Александрове, а также хавбеках Александре Черникове, Никите Кривцове, Александре Юшине и Андрее Егорычеве.

Вызов спортсменов из лидирующих в РПЛ «Краснодара» и «Урала» можно легко объяснить — все они находятся в отличной форме и играют важные роли в своих коллективах. Каждый из них принял участие в пяти матчах чемпионата, причём лишь Юшин не начинал все в старте — однажды он вышел на замену. При этом он имеет в активе одну результативную передачу и занимает первое место в команде по ожидаемым голевым пасам (xA), а Егорычев входит в число лучших бомбардиров «Урала». В свою очередь, Черников успел отметиться голом и сейчас входит в топ-25 лучших футболистов РПЛ по средней оценке WhoScored, а Кривцов и Волков выполняют важную роль в организации атак «быков».

Другое дело — Александров, проваливший стартовый отрезок сезона. В пяти турах он заработал две красные карточки, из-за которых «Пари НН» во многом и потерпел поражения сначала от «Зенита», а потом от «Факела». Да, в противостоянии с петербуржцами удаление было спорным, но самого факта это не отменяет. И на фоне этого появление защитника в Новогорске кажется крайне странным.

Стоило ли вызывать Головина и Миранчука?

Кого-то может удивить наличие в протоколе сразу пятерых хавбеков «Локомотива», ни шатко ни валко начавшего выступление в сезоне. Но, как и в случае с обилием защитников «Спартака», это имеет определённый смысл. Всё же Дмитрий Баринов и Антон Миранчук уже давно входят в число сильнейших футболистов страны (хотя последний не отличается стабильностью), а Сергей Пиняев, Артём Карпукас и Максим Глушенков олицетворяют будущее национальной команды. Да, далеко не всем из них найдётся место в старте. Более того, велика вероятность, что игровое время получит лишь продолжающий прогрессировать семимильными шагами Пиняев. Но в отсутствие альтернатив это кажется логичным решением.

Другое дело — включение в список Александра Головина и Алексея Миранчука. Первый по умолчанию остаётся одним из сильнейших игроков сборной и её лидером, а второй только восстановился от травмы и сейчас скорее сосредоточен на клубных делах. Ведь до сих пор неизвестно, где именно он продолжит карьеру — в «Аталанте» или «Торино». Поэтому особой надобности в их приезде в расположение коллектива нет.

Не исключено, что таким образом Карпин лишний раз показывает свою заинтересованность в их услугах, но не более. За последние полтора года эти игроки несколько раз получали официальный вызов в сборную, но в последний момент ссылались на те или иные причины и оставались во Франции и в Италии. Возможно, то же самое произойдёт и в сентябре.

Всех ли звёзд нападения вызвал Карпин?

На первый взгляд может показаться, что к выбору форвардов придраться невозможно. Карпин ожидаемо не прошёл мимо защищающего цвета «Ростова» Николая Комличенко, но также взял всех его сильнейших конкурентов. Здесь и лидирующий в гонке бомбардиров Фёдор Чалов (пусть он и забил все голы с пенальти, был крайне полезен), и преследующий его Константин Тюкавин, и продолжающий превращаться в российского Гарри Кейна Александр Соболев. А также Иван Сергеев, которому хватило 336 минут, чтобы отметиться тремя мячами и одной передачей во всех турнирах.

Мог ли кто-то расширить этот квинтет? С учётом нынешнего состояния Артёма Дзюбы на ум приходит разве что Фёдор Смолов. Да, сейчас он скорее выполняет функции «десятки», но сомневаться в его классе не приходится. Другое дело, что форварды «Динамо» и «Локомотива» уже перешагнули 33-летний рубеж и относятся к числу ветеранов команды. Следовательно, в долгой перспективе рассчитывать на них не приходится. Как и на возрастного Антона Заболотного, чьи функции могут исполнить как Комличенко, так и Соболев.

Да, при желании Карпин мог проверить в деле Романа Ежова и Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов», а также вознаградить за отличные результаты Евгения Маркова и Алексея Каштанова. Но конкурировать с вышеназванными игроками им было бы непросто.