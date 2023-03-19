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Джикия и Головин пропустят мартовские матчи сборной России

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Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и защитник «Спартака» пропустят мартовский сбор команды.
Джикия и Головин пропустят мартовские матчи сборной России
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«Головин из-за проблем с приводящей мышцей бедра не примет участия в мартовском сборе. Что касается Джикии, в матче против «Оренбурга» он получил мышечную травму бедра», — заявил врач в Telegram-канале.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Головин получил травму и пропустит 19 марта матч «Монако» — «Аяччо».

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