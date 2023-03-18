Головин получил травму и пропустит 19 марта матч «Монако» с «Аяччо»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу с «Аяччо».

У 26-летнего россиянина дискомфорт в правой приводящей мышце, сообщает пресс-служба монегасков.

Головин был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сафонов 18 марта остался в запасе на матч 20-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Однако перед началом игры он принял участие в тренировке команды.

Головин в сезоне-2022/23 в 37 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В составе сборной России в 45 матчах он забил пять мячей и отдал 13 голевых пасов.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта.