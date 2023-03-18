Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта

Стало известно, когда вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов присоединится к сборной России.

«Сафонов прибудет в расположение сборной России завтра», — сообщает ТАСС.

Накануне появилась информация, что голкипер подхватил коронавирус и его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сафонов 18 марта остался в запасе на матч 20-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Однако перед началом игры он принял участие в тренировке команды.

24-летний голкипер в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что информация о болезни Сафонова не подтверждена.