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Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта

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Стало известно, когда вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов присоединится к сборной России.
Сафонов прибудет в расположение сборной России по футболу 19 марта
  • РИА Новости

«Сафонов прибудет в расположение сборной России завтра», — сообщает ТАСС.

Накануне появилась информация, что голкипер подхватил коронавирус и его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды.

Сбор состоится с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сафонов 18 марта остался в запасе на матч 20-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом». Однако перед началом игры он принял участие в тренировке команды.

24-летний голкипер в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что информация о болезни Сафонова не подтверждена. 

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