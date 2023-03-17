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Карпов: Сафонов пропустит матчи сборной России по футболу из-за болезни

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не сможет помочь сборной России по футболу в мартовских товарищеских матчах.
Карпов: Сафонов пропустит матчи сборной России по футболу из-за болезни
  • Gettyimages.ru

Голкипер подхватил коронавирус, его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Уточняется, что вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова».

Также голкипер не сыграет в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» 18 марта.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

24-летний Сафонов в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что стал известен окончательный состав сборной России на мартовские сборы.





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