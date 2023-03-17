Стал известен окончательный состав сборной России на мартовские сборы

Опубликован окончательный состав сборной России на мартовские сборы в Новогорске.

Всего в команду Валерия Карпина вошли 29 футболистов.

Вратари: Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Илья Помазун («Урал»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы.