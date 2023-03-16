Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы
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- © Daniel Felipe Kutepov
В пресс-службе «Динамо» сообщили, что у игрока повреждение подлопаточной мышцы, которое он получил на одной из тренировок.
О сроках восстановления не сообщается.
Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
Ранее сообщалось, что Шунин высказался о предстоящих мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.