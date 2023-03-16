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Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы.
Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что у игрока повреждение подлопаточной мышцы, которое он получил на одной из тренировок.

О сроках восстановления не сообщается.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что Шунин высказался о предстоящих мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.

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