Вратарь «Динамо» Антон Шунин пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы.

В пресс-службе «Динамо» сообщили, что у игрока повреждение подлопаточной мышцы, которое он получил на одной из тренировок.

О сроках восстановления не сообщается.

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Ранее сообщалось, что Шунин высказался о предстоящих мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.