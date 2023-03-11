Шунин: сборную России ждут две непростые игры, нужно хорошо подготовиться

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о предстоящих мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.

«Я уже говорил, что рад вызову в сборную России. Я делал всё возможное, чтобы попасть в национальную команду. Нужно попасть в окончательный список. Будут две непростые игры, нужно хорошо подготовиться», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране. С Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

Шунин вошёл в расширенный список из 41 игрока.

Ранее Дмитрий Сычёв поделился мнением о возможном возвращении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду.





