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Сычёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о возможном возвращении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду.
Сычёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, в национальной команде Артёма больше не будет. Это бессмысленно. Если Карпин будет вызывать 35-летних игроков, смысл тогда заявлять о новом поколении? История Дзюбы и сборной России закончена», — приводит слова Сычёва Sport24.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». На счету нападающего три гола в трёх матчах за железнодорожников в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу над «Ростовом» в 18-м туре Российской премьер-лиги.

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