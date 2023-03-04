Хет-трик Дзюбы принёс победу «Локомотиву» над «Ростовом» в матче РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Нападающий победителей Артём Дзюба оформил хет-трик в матче. Игрок отметился голами на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Единственный мяч за «Ростов» забил Николай Комличенко (87-я минута).

Таким образом, «Локомотив» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Ростов» — третий (35 очков).

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом».