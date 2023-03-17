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Кафанов — про новость о болезни Сафонова: пока ничего не подтверждено

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал информацию о том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заразился коронавирусной инфекцией.
Кафанов — про новость о болезни Сафонова: пока ничего не подтверждено
  • РИА Новости

«Это вопрос к врачам. Мне сказали, что пока ничего не известно. Эта информация будет известна завтра или послезавтра. Её надо проверить», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, голкипер подхватил коронавирус, его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды. Также голкипер не сыграет в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» 18 марта.

Уточняется, что вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова».

Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.

24-летний Сафонов в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что стал известен окончательный состав сборной России на мартовские сборы.



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