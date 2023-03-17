Кафанов — про новость о болезни Сафонова: пока ничего не подтверждено
- РИА Новости
«Это вопрос к врачам. Мне сказали, что пока ничего не известно. Эта информация будет известна завтра или послезавтра. Её надо проверить», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, голкипер подхватил коронавирус, его не будет на учебно-тренировочном сборе национальной команды. Также голкипер не сыграет в матче 20-го тура РПЛ со столичным «Локомотивом» 18 марта.
Уточняется, что вместо Сафонова в сборную России будет вызван Сослан Джанаев из «Ростова».
Учебно-тренировочный сбор сборной России состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.
Команда Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — в Санкт-Петербурге 26 марта.
24-летний Сафонов в 24 матчах сезона-2022/23 пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что стал известен окончательный состав сборной России на мартовские сборы.